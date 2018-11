Het 'makkelijk lezen eiland' in de bib Voor kinderen of grote mensen Marc Colpaert

In de bibliotheek van Gooik hebben ze sinds enige tijd een apart eilandje gemaakt, met daarop een 150 tal boeken die makkelijk te lezen zijn, vooral gericht naar mensen met dyslexie of als taalpunt. Sinds kort heeft de bibliotheek van Gooik geïnvesteerd in boeken met meer prentjes en leesboeken in meerdere talen. Men vindt er tevens beeldwoordenboeken in verschillende talen en oefenboeken voor taal. “Het is de bedoeling dat kinderen die een beetje problemen hebben met het lezen, maar ook grote mensen of mensen die nog maar kort in ons land verblijven, hier boeken vinden die hun kunnen helpen om beter te lezen of vlugger de taal te leren”, vertelde bibliothecaris Ellen De Broyer. Vroeger hadden ze daar al enkele boeken over, maar nu werd het aantal fors uitgebreid tot een 150-tal. Deze boeken staan tussen de vele andere boeken van de bibliotheek, maar toch een beetje apart, als het ware op een eilandje tussen de andere boeken. In de bib spreken ze nu al van hun ‘makkelijk lezen eiland’. De kans bestaat dat naar de toekomst het aantal boeken nog zal vergroten, als de vraag naar zulke boeken zou toenemen. MCT