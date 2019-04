Het calvariekruis blijft zeker staan op het kerkhof Wel verdwijnen er 320 graven Marc Colpaert

01 april 2019

16u04 0 Gooik Het gemeentebestuur was bij de herinrichting van het kerkhof van plan het grote calvariekruis op het kerkhof van Oetingen weghalen en te vervangen door een soort van gedenksteen. “Ze hebben geen oog voor het erfgoed van onze gemeente”, klinkt het daarop bij de N-VA. “Wij waren dit inderdaad van plan, maar wij hebben de mensen hun mening gevraagd en die waren tegen, dus blijft het kruis gewoon staan”, verduidelijkt schepen Simon De Boeck (CD&V).

Vanaf 1 april wordt een groot deel van de begraafplaats in Oetingen heraangelegd. Zowat 320 graven waarvan de concessies al een tijdje verlopen zijn, zullen plaatsmaken voor een nieuwe inrichting. Nu blijkt dat het gemeentebestuur ook het origineel calvariekruis op het kerkhof wilde verwijderen. Het fenomeen van een calvariekruis op een kerkhof stamt uit de middeleeuwen. Arme mensen waren toen niet kapitaalkrachtig genoeg om gedenkstenen op hun graven te laten plaatsen. Daarom werd er een groot calvariekruis geplaatst, dat dienst deed als collectieve herinnering voor alle mensen op het kerkhof. Het gemeentebestuur vond dit calvariekruis aftands en wilde het laten vervangen door een gedenkplaat of een ander monument. “Het gaat hier over meer dan zomaar het verwijderen van funerair erfgoed”, zegt Kristoff Hemelinckx van N-VA Gooik. “Kruisbeelden maken deel uit van onze katholieke westerse cultuur en horen thuis op onze kerkhoven. Of heeft het gemeentebestuur de bedoeling om er een pluralistische begraafplaats van te maken? Dit kan voor N-VA Gooik niet! Wij zullen ijveren voor het behoud van het kruis dat hoort bij onze Vlaamse identiteit.” Ook enkele toevallige bezoekers van het kerkhof zijn van oordeel dat het kruis moet blijven staan op het kerkhof.

“Er waren inderdaad plannen om het calvariekruis te vervangen door een andere gedenksteen. Maar voor we dit wilden doen hebben wij aan de mensen die naar de kerk gaan, gevraagd wat ze daar van dachten. Ondertussen kregen wij van verschillende mensen te horen dat ze het kruis op deze begraafplaats graag zouden willen behouden. Wij zijn dan ook niet van plan om dit weg te halen. Wel gaan we de begraafplaats herinrichten en meer dan 300 oude graven weghalen”, besluit schepen de Boeck.