Herman en Rosita krijgen muzikaal geschenk 07 september 2018

Herman Dewit en zijn vrouw Rosita hebben in de Sint-Niklaaskerk in Gooik een geschenk gekregen, omdat ze al 40 jaar bezig zijn met de stage voor traditionele volksmuziek in Gooik. Alvorens Herman en Rosita met hun concert konden beginnen, dat bestond uit muzikale hoogtepunten van de laatste jaren, kregen ze van Filip Verneert en Hans Quaghebeur van Muziekmozaïek een geschenk. Herman kreeg een mooie schaal met een passende tekst erin en Rosita een hommel met daarop het bedelaarslied ('t Kliekske) gegraveerd. Nadien gingen ze van start met hun optreden voor een volgelopen Sint-Niklaaskerk.





(MCT)