Hele bosrand gestolen 23 maart 2018

02u46 0 Gooik Leden van Natuurpunt en Vlinderwerkgroep Thecla konden hun ogen deze week niet geloven. De driehonderd plantjes waarmee ze een bosrand gecreëerd hadden, waren verdwenen.

Zo'n tien vrijwilligers hadden de nieuwe bosrand op zaterdag 24 februari aangeplant ter hoogte van het Natuurpuntgebied Ter Molleken in Kester. Bedoeling was om de site aantrekkelijker te maken voor vlinders en andere insecten. Maar twee weken later is hun werk alweer tenietgedaan. En hoe: de driehonderd planten - meidoorn, sleedoorn, Europese vogelkers,... - zijn gewoon weg.





Thecla en Natuurpunt hebben intussen al een klacht ingediend bij de politie. Wie tips heeft, mag altijd contact opnemen via info@vlinderwerkgroepthecla.be, of geert@natuurpunt-pajottenland.be. Je kan ook altijd bij de lokale politie terecht. (MCT)