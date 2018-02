Heemkundige Kring heeft Persboek 2017 klaar 06 februari 2018

02u33 0 Gooik De Heemkundige Kring heeft de laatste hand gelegd aan het Persboek 2017. Dat bundelt alle persartikels die in het voorbije jaar over Gooik verschenen zijn.

Het persboek is intussen traditie geworden. "Het werd dit jaar een uitgebreid exemplaar, met liefst 576 pagina's", toont Jean-Paul De Loecker, voorzitter van de Heemkundige Kring. "De meeste artikels hebben we in zwart-wit gepubliceerd, maar je vindt ook zo'n twintig pagina's in kleur terug."





Het persboek is vanaf vandaag te koop bij de meeste Gooikse handelaars en in de bibliotheek. Leden van de Heemkundige Kring betalen 25 euro, niet-leden 27,50 euro. De prijs is licht gestegen in vergelijking met vorig jaar, maar dat heeft te maken met de 35 extra pagina's die de jongste uitgave telt. (MCT)