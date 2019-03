Heemkundie Kring bedankt vrijwilligers met een etentje Marc Colpaert

04 maart 2019

Het bestuur van de Heemkundige Kring uit Gooik bedankte al hun vrijwilligers met een etentje in een zaaltje in Gooik. Alvorens ze van start gingen mocht voorzitter Jean-Paul De Loecker nog een hele hoop mensen extra bedanken. “Wij hebben ook de afgelopen maanden met onze heemkundige kring heel wat verwezenlijkt, er werden nieuwe boeken uitgegeven en ik mag vooral ons driemaandelijks tijdschrift niet vergeten, dit is niet mogelijk zonder onze vele vrijwilligers. Om de twee jaar organiseren wij daarom een etentje met de leden van ons bestuur en de vele vrijwilligers, die ons al jaren meehelpen om de heemkunde uit Gooik aan een groter publiek bekend te maken”,aldus De Loecker.