Heel wat kampioenen bij Dance-Inn Marc Colpaert

19 november 2018

Tijdens de kampioenviering in het clubhuis naast de Koornmolen werden tal van meisjes van de dansgroep Dance-Inn gehuldigd voor hun goede prestaties en kregen een geschenkje. Ook dit jaar had deze vereniging heel wat kampioenen onder haar leden. Zo pakte tijdens het Belgisch kampioenschap van Dance Stars, Britt Vanderstraeten de eerste plaats bij de kids U12 en werd zo Belgisch Kampioen. Ook het duo Maïté Renders en Laurien Dierickx waren de beste U18 novice en werden Belgisch Kampioen. In een Dance Waves wedstrijd in Sint-Truiden werd Yintse Van Melckebeke de beste in de categorie solo klassiek kids en werd Laurien Dierickx de beste in de categorie improvisatie. Tijdens de Dance Waves Competition in Torhout won Zoë Gilis de eerste prijs bij de juniors, in de finale Dance Stars Slagharen in Nederland kwam Maite Renders met de eerste prijs solo modern naar huis. Al deze dansers en nog tal van andere kregen een sporttoiletzak van de gemeente Gooik. MCT