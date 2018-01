Harmonie De Vrede houdt kerstconcert met Geena Lisa 02u32 0 Foto Marc Colpaert

De Koninklijke Harmonie De Vrede uit Gooik organiseerde haar jaarlijkse Kerstconcert met als speciale gast zangeres en presentatrice Geena Lisa. Het concert vond plaats in de kerk van Strijland. Het eerste deel van het kerstconcert was voor het juniororkest onder leiding van Jonathan Mathyssen, nadien kwam het jeugdorkest met Koen Pletinckx aan de beurt. Na de pauze was het dan de beurt aan de mensen van de Harmonie zelf en Geena Lisa die er samen een wervelende show van maakten. De mooiste sfeerliederen zoals 'Don't cry for me Argentina' en 'Disco Inferno' rolden uit de instrumenten en de monden in de Strijlandse kerk. Geena Lisa zong in totaal een achttal nummers. Zo zorgden de muzikanten van De Vrede samen met Geena Lisa voor een mooi kerstconcert.





(MCT)