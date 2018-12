HairLin nu dubbel zo groot U mag er zonder afspraak binnenstappen Marc Colpaert

20 december 2018

De hair & beauty zaak HairLin opende zopas haar vernieuwde en gevoelig grotere zaak ter hoogte van de rotonde De Drie Hamertjes in Gooik. Een tiental jaar geleden ging Lindsay Schets nog als kapster van start in een kleine, omgebouwde garage langs de Edingsesteenweg 117 in Gooik. Enige tijd later werd de zaak een beetje uitgebreid en werden er enkele extra kapsters aangenomen. Toen het pand naast haar zaak kwam leeg te staan, was dit haar kans om haar zaak uit te breiden. Ze twijfelde niet en dus werd de hele zaak grondig verbouwd de voorbije weken. Tijdens de verbouwingswerken moesten de meisjes noodgedwongen werken in een grote container voor de bestaande zaak, maar sinds kort is al die miserie achter de rug. “Wij zitten nu sinds een paar dagen in de vernieuwde zaak, die qua oppervlakte bijna dubbel zo groot is dan de vorige. Ondertussen werken er hier ook al vijf extra kapsters Elien, Deborah, Jolie, Evelien en Loubna en hebben wij momenteel Lisa die stage loopt bij ons. Met deze extra ruimte kunnen wij onze klanten nog beter ten dienste zijn. We kunnen ze naast een knipbeurt ook helpen met haarverleningen, make-up en nog veel meer. Daarnaast is het nog steeds zo dat we werken met of zonder afspraak, voor mannen en vrouwen”, vertelde Lindsay. Meer informatie over deze vernieuwde zaak via : www.hairlin.be of bel 02/532.04.33. MCT