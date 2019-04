Gunther De Wilde nieuwe voorzitter voor Sportregio Pajottenland Marc Colpaert

02 april 2019

Gunther De Wilde uit Gooik is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de interlokale vereniging Sportregio Pajottenland. Met de steun van Sport Vlaanderen is door 10 gemeentelijke sportdiensten een nieuwe structuur ‘Interlokale Vereniging Sportregio Pajottenland’ opgericht. De samenwerking maakt een aantal grotere sport-activiteiten en kennisuitwisseling mogelijk, die de kleinere gemeenten afzonderlijk niet zouden kunnen waar maken. Deze 10 gemeenten maken deel uit van de nieuwe sportregio ILV Pajottenland: Affligem, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne, Bever. “Men spreekt steeds over intergemeentelijk samenwerken als remedie voor fusies. Met dit samenwerkingsverband voegen we de daad effectief bij het woord”, zegt kersvers voorzitter Gunther De Wilde. Dit jaar komen er nog tal van regionale activiteiten zoals : ‘Kijk ik fiets’ een sessies om kleutertjes te leren fietsen, de intergemeentelijke personeelssportdag en een regionale sporteldag voor senioren.