Groen wil 80 voetbalvelden aan nieuw bosgebied 12 mei 2018

02u39 0 Gooik Groen Pajottenland stelt voor om nieuw bosgebied ter grootte van tachtig voetbalvelden aan te planten in Gooik.

Een symbolische aftrap werd al gegeven op de site Verbroedering Strijland, waar binnenkort een kunstgrasveld aangelegd wordt. Daar werd een es in de grond gestoken.





Groen vindt het uiteraard een positieve zaak dat er geïnvesteerd wordt in goede infrastructuur voor sportliefhebbers. "Maar met onze actie vragen we om ook meer te investeren in bossen en natuurlijke speelterreinen", aldus Alwin Loeckx. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) van Gooik liet in een reactie weten dat er rond de site van Verbroedering Strijland heel wat streekeigen bomen en struiken geplant zullen worden. (MCT)