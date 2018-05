Groen Pajottenland trekt wandelschoenen aan 01 juni 2018

Groen Pajottenland trok de wandelschoenen aan en ging voor een tocht van 6 km op stap in het Pajottenland. Een 15-tal mensen trokken op weg voor de wandeling door Oetingen en langs de mooie Kesterheide. Onderweg wisselden ze ideeën uit over de korteketenverkoop van producten, biologische landbouw, landschapsbouwers en de ruilverkavelingsplannen in Gooik. Na de wandeling was er nog tijd voor een vieruurtje in het Bioschuurke in de Warandestraat.





(MCT)