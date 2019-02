Groen: “Gemeenteraden zijn te saai. Laat burgers discussie op gang brengen” Marc Colpaert

20 februari 2019

12u30 0 Gooik “Een saaie boel”, zo omschrijft Groen Pajottenland de gemeenteraden in Gooik. Hun voorstel om meer leven in de brouwerij te brengen: burgers inspraak geven tijdens de gemeenteraad en hen zelf voorstellen op de agenda laten plaatsen. Daarnaast zijn ze voorstander van een vragenuurtje voor burgers na elke gemeenteraad.

“De gemeenteraadsleden van de meerderheid zeggen de hele avond geen woord, maar steken op het aangegeven moment hun hand omhoog of kleuren het juiste bolletje op een stemformulier. Een saaie boel, zijn we zo vertrokken voor de komende 6 jaar?", vraagt Groen Pajottenland zich af.

Groen heeft daarom enkele voorstellen om wat leven in de gemeenteraad te brengen. “Neem in het reglement van de gemeenteraad op dat burgers zelf voorstellen op de agenda kunnen zetten, voer een vragenuurtje voor burgers in na elke gemeenteraad. Inwoners kunnen dan in het uur dat volgt op de gemeenteraad vragen stellen aan het college. En tenslotte voor heel belangrijke dossiers kan men een volksraadpleging invoeren”, aldus Alwin Loeckx van Groen Pajottenland.

Burgemeester geen voorstander

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) wil gerust meer luisteren naar de burger, maar ziet een wijziging in het reglement van de gemeenteraad niet zitten. “De gemeenteraadsleden zijn de verkozenen van de bevolking, en we moeten opletten dat we onze democratie niet gaan uithollen met deze voorstellen. Verder staat mijn deur elke dag open voor als de mensen vragen hebben en zijn onze gemeenteraadsleden goed bereikbaar”, legt Michel Doomst uit. Wat betreft een referendum organiseren is hij kort: “Vraag maar eens aan de Britten wat ze denken van een referendum en alle bijhorende miserie.”