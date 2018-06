Groen deelt zaadbommetjes uit 22 juni 2018

02u42 0

Enkele leden van Groen Pajottenland deelden op de wekelijkse boerenmarkt in Gooik zaadbommetjes uit aan de mensen. Uit onderzoek blijkt dat de Vlaming wil dat er werk wordt gemaakt van minder verkeersdrukte, gezondere lucht en betaalbaar wonen.





Leden van Groen Pajottenland gingen op pad tijdens de boerenmarkt. "De meeste mensen vinden dat er ook in onze gemeente meer aandacht voor groen moet zijn, maar ook betere fietspaden zijn belangrijk", vertelde Kirsten De Weerdt (Groen). Marleen De Doncker uit Gooik is gewonnen voor het idee van een groenere gemeente. "Ik hecht daar veel waarde aan, zoveel zelfs dat ik eraan denk om in de toekomst een cursus natuurgids te gaan volgen". Van Kirsten kreeg ze een zaadbommetje mee, dit is een mix van aarde en bijenbloemenzaad, om zelf ergens neer te gooien, waar je graag mooie, wilde bloemen wil zien bloeien. (MCT)