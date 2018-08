Gratis ontbijt op eerste schooldag 30 augustus 2018

02u40 0

De gemeente Gooik heeft beslist om alle schoolgaande kinderen op de eerste schooldag op een ontbijt te trakteren. Onder het motto 'we gaan goed van start' heeft de gemeentebestuur beslist, om ook dit jaar alle schoolkinderen en hun leerkrachten een ontbijt aan te bieden op 3 september. "We doen dit al enkele jaren en we vinden dit toch wel belangrijk genoeg om deze traditie verder te zetten", aldus burgemeester Michel Doomst (CD&V). Dus krijgen alle kleuters en kinderen van de lagere scholen een lekkere ontbijtkoek en een drankje aangeboden als ze de school binnenkomen. (MCT)