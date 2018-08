Gouden juweeltje voor Jan 24 augustus 2018

02u44 0

Jan Walravens en zijn vrouwt Eva uit Kessel-Lo zijn de gelukkige winnaars van het gouden juweeltje tijdens de Pareltjesworp in Gooik. Ook al is Jan afkomstig uit Gooik, toch was het de eerste keer dat hij naar de Pareltjesworp kwam. Tussen de vele honderden mensen grappelde Jan het juiste chocolade pareltje met daarin een briefje, dat hij de winnaar was van een gouden juweeltje, dat geschonken werd door juwelier Paul uit Ninove. Hij kreeg dit juweeltje uit handen van burgemeester Michel Doomst(CD&V).





(MCT)