Gooikoorts krijgt extra geld van gemeente 02 juli 2018

02u34 0 Gooik Gooik heeft de subsidie voor Gooikoorts opgetrokken van 1.750 euro naar 4.000 euro.

Gooikoorts is het jaarlijkse internationale festival voor traditionele volksmuziek dat gezelligheid, kwaliteit en sfeer hoog in het vaandel draagt. Plaats van afspraak is het centrum van Gooik. Maar het festival krijgt geen subsidie meer van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschap schroefde de subsidies terug. Daarom vond de gemeente het ook nodig om de eigen bijdrage te verhogen. "Wij zijn hier uiteraard erg blij mee", zegt organisator Patrick Lichtert. "Dit geld zal zeer goed van pas komen." Gooikoorts vindt dit jaar plaats van 6 tot 8 juli. (MCT)