Gooik is nu een hartveilige gemeente 24 augustus 2018

De gemeente Gooik heeft van het Rode Kruis Vlaanderen de erkenning van 'hartveilige gemeente' gekregen. De voorbije jaren werd in Gooik vanuit de gezondheidsraad en het OCMW sterk ingezet op de aanwezigheid van AED-toestellen . Zo is er in elke deelgemeente een hartstarter en is er een uitleenbaar AED-toestel beschikbaar. Er worden ook gratis AED-cursussen georganiseerd, verenigingen krijgen tot 500 euro wanneer ze zelf een toestel plaatsen. "Door deze inspanningen ontving onze gemeente van het Rode Kruis Vlaanderen de erkenning van 'hartveilige gemeente", vertelt voorzitter Jonas De Maeseneer (Gezondheidsraad).





(MCT)