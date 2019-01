Gooik gaat zijn kerstbomen niet verbranden Ze denken aan het milieu dus verhakselen en niet verbranden Marc Colpaert

08 januari 2019

De gemeente Gooik is van plan om dit jaar de kerstbomen bij de mensen op te halen en deze daarna te laten verhakselen in het Gooikse milieupark. “Veel beter voor het milieu en de houtsnippers kunnen nog gebruikt worden als bodembedekker bij de groendienst”,legt eerste schepen Simon De Boeck(CD&V)uit.

Dit jaar kiest Gooik ervoor om kerstbomen te verhakselen en niet te verbranden zoals twee jaar geleden nog het geval was. Milieuschepen Simon De Boeck kreeg het idee van Lotte De Broyer, een jongedame uit Gooik. Het verbranden van kerstbomen is slecht voor het milieu, het zorgt voor dioxines en fijn stof. Bovendien kunnen de houtsnippers hergebruikt worden als bodembedekker bij de groendienst. “Bij een recent burgeronderzoek bleek nog dat de luchtkwaliteit in onze gemeente goed was. We kregen voor elk meetpunt toen groen licht. Deze actie om de kerstbomen te verhakselen is natuurlijk vooral symbolisch bedoeld. We hopen daarnaast ook onze inwoners te inspireren om meer de fiets te gebruiken of een milieuvriendelijke wagen aan te kopen en zeker geen afval te verbranden in de tuin. In onze plattelandsgemeenten is propere lucht één van de grootste troeven en dat is onbetaalbaar”, vertelde Simon.

Wie zijn boom kwijt wil, moet dat melden aan de Gooikse milieudienst via: info@gooik.be of 02/532.41.56 tot uiterlijk zondag 13 januari. Op dinsdagochtend 15 januari vanaf 8 uur worden de bomen - wel zonder versieringen en vrij van wortel en pot - opgehaald door de gemeentelijke diensten. Op zaterdag 19 januari om 14 uur is iedereen van harte welkom voor de plechtige verhakseling op het Gooikse milieupark in de Processiestraat. De gemeente zorgt tevens voor een hartverwarmend drankje. MCT