Glasbol overvol, waar was dat feestje? Marc Colpaert

07 januari 2019

16u16 2 Gooik Overvol zit de glascontainer in de Strijlandstraat en dus werden de lege flessen maar naast de container geplaatst.

Net als in de rest van Vlaanderen werd er een extra flesje gekraakt in Gooik tijdens de eindejaarsfeesten. En dat is ook merkbaar aan de glascontainers. Het exemplaar in de Strijlandstraat was zo vol, dat mensen dan maar hun glas achterlieten naast de container. Normaal gezien is dat bij wet verboden, maar burgemeester Michel Doomst (CD&V) is mild. “Ik had nochtans gevraagd om de glascontainers extra te ledigen. We zien dit als een dienstverlening naar de bevolking toe”, zegt Doomst. Plannen om de glascontainers op het milieupark te plaatsen, zoals in ander gemeenten het geval is, zijn er vooralsnog niet.