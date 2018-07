Gezocht oude ambachten 18 juli 2018

De gemeente Gooik zoekt mensen die een oude ambacht uitoefenen en eind dit jaar willen deelnemen aan de ambachtenroute. De cultuurraad organiseert op zondag 25 november een ambachtenroute in hun gemeente. Al wandelend, fietsend of met de wagen zal men langsheen een uitgestippelde route een bezoekje kunnen brengen aan een atelier van oude ambachten. Wie interesse heeft om hieraan mee te werken, moet voor 15 augustus aan de dienst Vrije Tijd een mailtje sturen: ludo.dehandschutter@gooik.be of bel naar 02/532.14.02. (MCT)