Gezocht de 'warmste' Gooikenaars 14 maart 2018

02u25 0 Gooik De werkgroep Integratie en de gemeente Gooik gaan binnenkort op zoek naar 'De warmste Gooikenaars'. Ze roepen de inwoners op om iemand te nomineren die zich vrijwillig en belangeloos inzet voor zijn of haar medemens.

"Dit zal gebeuren via nominatiekaarten die gepubliceerd worden in het informatieblad, op de website en op de Facebookpagina van Gooik. Het is voldoende dat u daar de naam van een persoon invult en de kaart opstuurt naar de Dienst Vrije Tijd voor eind mei", legt Jean-Paul De Loecker van de werkgroep uit.





Tevens worden er via dezelfde kanalen 'chapeau-kaarten' ter beschikking gesteld, die kunnen dan verstuurd worden als 'schouderklop-kaarten'.





De actie gaat van start vanaf 1 april en tegen eind mei worden de nominaties afgerond. Een aantal van de genomineerden wordt dan per categorie gehuldigd op een evenement dat zal doorgaan op zaterdag 23 juni in De Cam. Aan deze nominaties zijn geen geldprijzen verbonden. (MCT)