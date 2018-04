Gezocht: de mooiste plekjes 04 april 2018

De gemeente Gooik wil de lijst met mooiste plekjes wat langer maken, en vraagt inwoners dan ook om zelf de ogen open te houden. Wie zo'n verborgen parel weet zijn, mag dat altijd doorgeven. En als je geluk hebt, kan je er zelfs een prijs mee winnen. "Er zijn tal van hoekjes, kanten en gezichten in onze gemeente die meteen een goed gevoel geven of aantzetten tot nadenken", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). "Vaak lopen we er gewoon voorbij en zien we die diepere waarde niet meer. We zijn het ook niet gewoon om zo te denken of te beleven. Het moet tegenwoordig allemaal snel gaan, duur zijn, en een kick geven." Wie een mooi dorpsplekje kent, mag een foto sturen naar info@gooik.be. Per deelgemeente wordt telkens een winnaar aangeduid, die een prachtig boek met aquareltekeningen van Herman Dewit krijgt.





(MCT)