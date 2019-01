Gezellige nieuwjaarsreceptie bij Annie Marc Colpaert

29 januari 2019

Annie en Marcel Lorquin uit de Pastoriestraat in Oetingen organiseerden een nieuwjaarsreceptie in hun woning, waar in totaal een dertigtal mensen op af kwamen. Sinds kort organiseert Annie elke laatste zondag van januari een nieuwjaarsreceptie voor de buren van de Pastoriestraat. “De vorige jaren organiseerden wij nog een barbecue in de zomer, maar wij hebben de laatste jaren gemerkt dat er meer mensen naar de nieuwjaarsreceptie kwamen, dus daarom geven wij ieder jaar een receptie en hebben we de barbecue afgeschaft”, vertelde Annie. De aanwezigen werden verwend met heel wat lekkers zoals koffiekoeken, rozijnenbrood en nog veel meer. Het was er super gezellig. Het was tevens het moment om alle buren van de Pastoriestraat een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ze hopen dan ook nog vele jaren op deze manier verder te kunnen feesten. MCT