Gezellig buurtfeest in de Viergatenstraat 12 juli 2018

De bewoners van de Viergatenstraat vierden al hun negende buurtfeest, een gezellige bedoening met een vijftigtal personen. Er werd lekker gegeten en gedronken en er was natuurlijk zoals ieder jaar de speciale Viergatenquiz, waarvoor Roger Poelaert had gezorgd. Ondertussen speelden de kinderen en soms ook iets wat grotere kinderen in een kinderbad, want het waren bijna tropische temperaturen. Na het eten - balletjes in tomatensaus of vol-au-vent- mochten de mensen proeven van het zelfgemaakte dessertenbuffet.











(MCT)