Geweldenaar doet strafblad alle eer aan WHW

01 februari 2019

13u19 0 Gooik Een man uit Gooik riskeert 18 maanden cel voor een resem van betichtingen, gaande van partnergeweld tot vernielingen. “Zijn strafregister van 8 bladzijden is geen toeval”, aldus het parket.

Na een tumultueuze relatie zette zijn vriendin in 2017 een punt erachter. Haar familieleden en vrienden slaakten een zucht van opluchting want de relatie was een ware hel geweest. Zo kreeg hij in Gent nog een celstraf van 1 jaar voor partnergeweld. Het stopzetten van de relatie bleek echter het begin te zijn van nog meer incidenten. Hij beschadigde de wagen van haar ouders, stampte tot twee maal toe haar voordeur in en volgde haar naar haar werk. Oo de auto van een vriend van haar moest eraan geloven na een nieuwe woordenwisseling. Het ging zelfs zo ver dat hij op haar werk binnenstapte en haar -voor de ogen van een collega- enkele slagen uitdeelde. “Beklaagde heeft een strafregister van 8 bladzijden. Maar liefst 22 veroordelingen liep hij al op. Het moet stoppen”, aldus het parket. De man zelf kwam niet opdagen op zijn rechtszaak. Uitspraak op 7 maart.