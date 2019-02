Geslaagde blokspot in jeugdhuis Guuk Marc Colpaert

05 februari 2019

Met gemiddeld 15 studenten per dag die naar de blokspot in het jeugdhuis ‘Guuk’ kwamen, kan men hier zeker over een groot succes spreken. Van 17 december 2018 tot 30 januari werden de deuren van het jeugdhuis opengesteld voor de studenten. Die konden in alle rust en stilte een stevig stukje komen blokken en dat deden ze dan ook. Ook al was er plaats voor een dertigtal studenten, toch moest gedurende deze periode 7 keer via de sociale media gemeld worden aan de studenten dat de blokspot die dag vol zat. “Volgens de cijfers die we vandaag hebben, was er meer dan 600 keer een student aan het blokken in het jeugdhuis. En dit cijfer kan nog hoger liggen, want het waren de studenten zelf die telkens bij aankomst een kruisje moesten zetten op onze tabel. Spijtig genoeg doen ze dit nog niet allemaal, waardoor onze officiële aantallen sowieso lager liggen dan in realiteit”, vertelt Joost Dedoncker, stafmedewerker Jeugd en Noord-Zuid. In totaal kwamen tevens 47 verschillende mensen naar de blokspot. In de zomerperiode zal de blokspot opnieuw doorgaan in de Sint-Niklaaskerk van Gooik.