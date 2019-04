Geslaagd aperitiefconcert van het Jeugdorkest van De Vrede Marc Colpaert

08 april 2019

De muzikanten van het Jeugdorkest Gooik, een afdeling van de harmonie De Vrede, organiseerden een geslaagd aperitiefconcert in de grote zaal van De Cam in Gooik. Dit Jeugdorkest bestaat nog maar een zestal jaren maar toch zijn de dames en heren die tussen de 14 en 29 jaar oud zijn, een stevige muzikale reputatie aan het opbouwen. “Wij vormen een goede muzikale ploeg en dit willen we vandaag ook laten horen aan de mensen”, zei Sarah Nickmans. De muzikanten van het Jeugdorkest brachten tal van prachtige, herkenbare nummers zoals: Fame, I was made for loving you, Latin Medley, enkele oude Abba hits en nog veel meer.