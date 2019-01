Gepensioneerden trokken naar de Wok Garden voor hun nieuwjaarsfeest Ze waren met niet minder dan 142 personen Marc Colpaert

16 januari 2019

De gepensioneerdenbond ‘De Eekhoorn’ uit Gooik trokken met een 140 tal leden naar het Aziatisch restaurant de Wok Garden in Leerbeek, voor hun jaarlijks nieuwjaarsfeestje. Ook dit jaar was dit een groot succes. “Begin dit jaar stond de teller al op 186 leden en ondertussen schreven er zich 142 personen in om vandaag hier in De Wok Garden lekker te komen eten. Wanneer ze echt geen honger meer hebben, krijgen ze nog een kop koffie en voor ze vertrekken krijgen ze nog een geschenkje mee naar huis”, zo zei voorzitter Fons Willems.

De gepensioneerdenbond komt elke woensdagnamiddag samen om een kaartje te leggen in café ‘t Vijfde Wiel en daarnaast organiseren ze elke maand een uitstap. Wie zin heeft mag altijd eens op een woensdagnamiddag binnen springen in café ‘t Vijfde Wiel in het centrum van Oetingen.