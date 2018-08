Georges en Jeanne leerden elkaar 50 jaar geleden kennen tijdens carnaval 02 augustus 2018

Georges Coorens en Jeanne Vanderheyden uit Gooik hebben onlangs in feestzaal De Castel in Herne hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Ze kenden elkaar al als kind, maar de vonk sloeg pas echt over tijdens het carnaval in Halle. Georges en Jeanne werden verliefd en trouwden wat later. Ze kregen samen een dochter Christel en twee kleinkinderen. Georges werkte jaren bij de Molens Van Der Schrik en was tevens landbouwer, Jeanne werkte enkele jaren in de kliniek AZ in Halle. Vandaag gaan ze nog af en toe eens wandelen en genieten verder van het leven.





(MCT)