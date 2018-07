Gemiddeld 100 kinderen per dag in 't Foensjske 26 juli 2018

Sinds het begin van de zonnige zomervakantie komen gemiddeld 100 kinderen per dag naar het Speelplein 't Foensjske in Gooik. Een twaalftal monitoren zorgen ervoor dat alles goed verloopt op het speelplein. Tijdens de zomervakantie staan er naast de opvang ook nog enkele speciale uitstappen op het programma. Zo gaan de kinderen naar Plopsaland en naar Planckendael, waar ze zelfs een kijkje mogen nemen achter de schermen. Kabouters, Kuikentjes, Bengels en Vedetten alle kinderen amuseren zich en doen dit meestal in openlucht.











(MCT)