Gemeentelijke opvang in De Oester Marc Colpaert

07 januari 2019

In de lokalen van de Sportbasisschool De Oester in Strijland werd de buitenschoolse opvang georganiseerd, waar gemiddeld een 15 tal kinderen naartoe kwamen tijdens de kerstvakantie. Tussen twee regenbuien in waren de kinderen buiten 1, 2, 3 piano aan het spelen. “Meestal zitten wij tijdens de kerstvakantie binnen te knutselen, wat we vandaag ook al even gedaan hebben, maar als het enigszins kan dan mogen ze wel even buiten spelen. Wij proberen om de kinderen zoveel mogelijk de spelletjes te laten spelen die ze zelf leuk vinden”, vertelde Vera De Leener. Meer informatie over de buitenschoolse kinderopvang kan men vinden op: www.gooik.be. MCT