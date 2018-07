Gemeente zoekt vrijwilligers voor verkiezingen 12 juli 2018

02u46 0

Het gemeentebestuur van Gooik zoekt vrijwilligers voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag 14 oktober. Wie op die zondag gemotiveerd is om een handje te helpen, kan zich inschrijven als bijzitter in een stembureau in de voormiddag, of als teller dezelfde dag in de namiddag. Je mag dit steeds laten weten via: dirk.depester@gooik.be. (MCT)