Gemeente zoekt jobstudenten 19 februari 2018

De gemeente Gooik is voor de vakantiemaanden juli en augustus op zoek naar jobstudenten voor de dienst Openbare Werken, het milieupark en de dienst Wonen & Omgeving.





Wie zin heeft om in zijn eigen gemeente te werken is welkom om de diensten te komen versterken tijdens de zomervakantie. Het sollicitatieformulier kan je downloaden op de gemeentelijke website www.gooik.be en uiterlijk tegen 15 maart naar de personeelsdienst sturen. (MCT)