Gemeente wilt zich niet inschrijven bij BE-Alert Marc Colpaert

01 maart 2019

Op de jongste gemeenteraad legde de N-VA fractie van Gooik een voorstel neer om Gooik in te schrijven op het nationaal waarschuwingssysteem BE-Alert. De CD&V meerderheid verwierp echter het voorstel.

Met dit systeem worden inwoners per SMS gewaarschuwd bij een crisissituatie, zoals bij de stroomonderbreking waarmee Gooik enkele maanden terug te kampen kreeg. Meerderheidspartij CD&V weigerde de gemeente echter in te schrijven en stemde het N-VA voorstel weg. “We zijn verbaasd dat het schepencollege dit voorstel afkeurt, want het was nochtans de Zweedse coalitieregering, waar CD&V deel van uitmaakt, die dit platform heeft uitgerold”, vertelt initiatiefnemer en N-VA gemeenteraadslid Jason Broodcoorens. “Ik ben het voorstel van Jason zeker en vast genegen. Maar het probleem van BE-Alert is dat je enkel regionale rampen of gevaarlijke scenario's via dit systeem kan versturen. Wij onderzoeken momenteel een sms-module’s of een app die goedkoper is, omdat we meer dan enkel rampen wensen aan te kondigen. We denken hier aan: wegenwerken, wielerwedstrijden, socio-culturele activiteiten, BIN-berichten, een stroompanne of bij rampen. Daarom hebben we tegen dit voorstel gestemd”, besluit schepen Gunther De Wilde(CD&V). MCT