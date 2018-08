Gemeente wil natuurbegraafplaats op Kesterheide 30 augustus 2018

De gemeente is van plan om op het hoogste punt van de gemeente een nieuwe, natuurlijke begraafplaats in te richten. "Die plek is door het grote calvariekruisbeeld en de unieke ligging -als hoogste punt van de regio- nu al een plek die uitnodigt tot bezinning", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). De gemeente heeft momenteel een begraafplaats in elk van de vijf deelgemeenten. Onlangs werd de begraafplaats in Strijland nog uitgebreid en werden een aantal oudere graven verwijderd. Een groeiende bevolking zorgt voor een bijkomende nood aan ruimte voor overledenen. De Vlaamse overheid heeft het intussen mogelijk gemaakt om ook in het natuurgebied een begraafplaats in te richten.





"We denken niet aan een klassieke opstelling met zerken, maar aan een discrete uitgestrekte strooiweide en een beperkt aantal bio-afbreekbare urnes. Een enkele centrale zuil met namen zou moeten volstaan voor het herdenken van de overleden dierbaren die op de site rusten", zegt schepen Simon De Boeck (CD&V). De laatste rustplek voor een overledene is een gevoelig onderwerp. De gemeente wil dan ook graag van de inwoners vernemen wat zij van het voorstel vinden. (MCT)