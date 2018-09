Gemeente trakteert op schoolontbijt 04 september 2018

02u37 0

De gemeente Gooik zorgde ervoor dat alle schoolgaande kinderen, hun ouders en leerkrachten op de eerste schooldag, mochten smullen van een lekkere chocoladekoek of ander lekkers, aangevuld met een gezond drankje. Het wordt stilaan een traditie, want al enkele jaren organiseert de gemeente een ontbijt op de eerste schooldag. Simon Van Der Perre, papa Yves, mama Kristien en broer Lukas lieten al dat lekkers in de Dorpsschool van Kester smaken.





(MCT)