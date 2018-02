Gemeente koopt twee gronden aan café De Vrede 02 februari 2018

Tijdens de jongste gemeenteraad in Gooik werd beslist om twee percelen grond aan te kopen naast en achter café De Vrede ter hoogte van de Dorpsstraat. De gemeente Gooik wilt een extra parkeerplaats creëren achter café De Vrede met een capaciteit voor een veertigtal voertuigen.





Een groot deel van de bestaande parkeerplaatsen die vandaag in het centrum liggen zullen naar de toekomst verdwijnen en een deel zal vervangen worden als parkeerplaatsen beschikbaar voor kortparkeren.





De gemeenteraadsleden keurden de aankoop goed van twee gronden, die dienst moeten doen om een parking met toegangsweg te kunnen aanleggen.





"De gronden gaan nu worden aangekocht, volgens de schattingsprijs van de landmeter-expert, zijnde 50.500 euro voor de landbouwpercelen achter het jeugdhuis - inclusief een stuk woongebied ter hoogte van de toegangsweg - en 60.900 euro voor een stuk bouwgrond in woongebied, vooraan aan het kerkplein voor de toegangsweg", verduidelijkt schepen Simon De Boeck (CD&V). (MCT)