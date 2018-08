Gemeente Gooik bespaart 36 ton aan CO2 dankzij ledverlichting 22 augustus 2018

02u31 0

Door de verlichting in de sporthal Koornmolen te vervangen door zuinige ledverlichting kan de gemeente tot 36 ton minder CO2 per jaar verbruiken. Vorige maand, tijdens de jaarlijkse zomersluiting van de sporthal, werd er al heel wat werk verzet. Zo zorgde de firma Escoplus dat er alleen nog ledverlichting brandt in en rond de sporthal. Zowel de grote hal, de polyvalente zaal, de verlichting in de gang, bergingen als het sanitair werden aangepakt. Het kostenplaatje van 85.000 euro wordt volledig gefinancierd met subsidies van de Vlaamse overheid. "Daardoor besparen we vandaag al op ons elektriciteitsverbruik. Ons verbruik daalt van 16 kWh naar 6,2 kWh per dag!", legt schepen voor Sport Gunther De Wilde (CD&V) uit. (MCT)