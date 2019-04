Gemeente geeft extra steun aan mensen die energie willen besparen Marc Colpaert

10 april 2019

De gemeente Gooik gaat extra steun geven aan mensen die willen investeren in isolatie of hernieuwbare energie voor hun woning. De klimaatbetogingen maken het heel duidelijk: we willen af van fossiele brandstoffen en de bijhorende lasten voor het klimaat en de luchtkwaliteit. “Uit het burgemeesterconvenant blijkt dat zowat 40 procent van de benodigde energie in de gemeente naar de verwarming van particuliere woningen gaat. Wie investeert in isolatie of hernieuwbare energie krijgt van de gemeente Gooik een extra duwtje in de rug”, legt schepen Simon De Boeck(CD&V) uit. De inwoners van Gooik kunnen voor bestaande woningen voor de aankoop en installatie van dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, beglazing, warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler, aanvullend op de toelagen voor deze maatregelen via Fluvius, nog een extra subsidie krijgen van de gemeente. Dit kan gaan van 100 euro per installatie van een warmtepomp of een zonneboiler of 2 euro per m² voor dak- of zolderisolatie. Het totale budget voor de premies bedraagt 20.000 euro. De volledige lijst kan men raadplegen op www.gooik.be.