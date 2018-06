Gemeente doet niet aan sluikstorten 15 juni 2018

Volgens sommige mensen zou de gemeente Gooik aan sluikstorten doen in een veldbaantje in hun gemeente. Eind vorig jaar kregen ze op de gemeente een mailtje met de vraag om de veldweg tussen de Honingenveldstraat en de Groningenveldstraat toegankelijker te maken, door het dichten van putten met steenslag.





"Om deze herstelling uit te voeren gebruikten we menggranulaat, dit materiaal is gebroken steenslag dat gebruikt wordt als onderfundering. Dit is dus wettelijk toegestaan en ook door Ovam goedgekeurd. In dit materiaal kan ook een klein percentage ander afval zitten zoals stukjes glas", legt schepen Herman Anthoons(CD&V) uit.





Voor voetgangers is dit niet de ideale ondergrond en daarom is men een tijdje geleden gestart met het aanbrengen van een laagje schraapsel om het wandelen te vergemakkelijken. Deze klus moet nog verder worden geklaard.





Sociale media

"Ondertussen wordt er op sociale media gesproken over sluikstorten door de gemeente. Laat het duidelijk zijn dat hier geen sprake van is", besluit de schepen. (MCT)