Geen vrachtwagens meer in de Stationsstraat Marc Colpaert

08 februari 2019

De gemeenteraad van Gooik heeft tijdens haar eerste raad na de installatievergadering, twee aanpassingen in het politiereglement doorgevoerd. De eerste is een verbod op vrachtwagens, die langer zijn dan 10 meter, in de Stationsstraat in Leerbeek. Deze straat is gelegen in een woonwijk, maar op het einde van de Stationsstraat versmald deze gevoelig waardoor heel wat vrachtwagens - die hun GPS volgen - er zich vast in rijden of nog erger de tuinafsluitingen van de woningen beschadigen. In de Molenstraat in Kester, ter hoogte van het huisnummer 3b komt er een bijkomende parking voor één voertuig voor mensen met een beperking. Deze aanpassingen zullen binnenkort doorgevoerd worden. MCT