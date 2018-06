Geen ballonnen meer oplaten 22 juni 2018

De gemeente Gooik heeft beslist om tijdens bepaalde evenementen op haar grondgebied geen ballonnen meer op te laten. De laatste jaren was het de gewoonte geworden dat, zoals tijdens het ontdekken van de geboortebomen in het educatief centrum De Paddenbroek, een grote hoop ballonnen de lucht in werd gelaten.





"Vroeger lieten wij heel wat ballonnen vliegen tijdens dit evenement, maar die vlogen toch maar in de hoge bomen rond Paddenbroek. Aangezien wij de laatste tijd enkele boze telefoontjes hadden gekregen van mensen die het niet fijn vonden dat we op deze manier zorgden voor meer afval in de natuur, zijn we daarmee gestopt", vertelde eerste schepen Simon De Boeck(CD&V). Dus kregen de kinderen nu geen ballon meer, maar kregen ze een doosje kleurpotloden mee naar huis. (MCT)