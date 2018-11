Gedenkplaat voor het Otinga-koor Kerkkoor bestaat al 150 jaar! Marc Colpaert

25 november 2018

Sinds vandaag hangt er in de kerk van Oetingen een gedenkplaat omdat het kerkkoor al 150 jaar bestaat. Op zondag vierde het Otinga-koor van Oetingen samen met de parochianen, het 150 jarig bestaan van de Zangmaatschappij de Sint-Ursmaruszonen. Na de misviering met pastoor Koen en die bijgewoond werd door een honderdtal mensen, was het tijd om het kerkkoor, dat sinds geruime tijd de naam ‘Otinga-koor’ kreeg, even extra in de kijker te zetten. Het was namelijk op 8 november 1868 dat de Zangmaatschappij de Sint-Ursmaruszonen in Oetingen boven de doopvont werd gehouden, dus meer dan 150 jaar geleden. Malvina Snoeck, lid van de parochieploeg, bewerkte een gedenksteen die op het einde van de viering werd onthuld door burgemeester Michel Doomst(CD&V). Na nog wat dankwoorden was er nog een uitgebreide receptie in de kerk voor alle aanwezigen. Daarna volgde een feestmaal in de zaal Elckerlyk in Oetingen. MCT