Gedaan met sleuren met vaten: petanquers krijgen stromend water 08 augustus 2018

De Petanqueclub Oetingen krijgt binnenkort stromend water in hun clublokaal in het centrum van de gemeente. Tot vandaag moest er gesleurd worden met watervaten als er in hun clubhuis iets moest afgewassen worden. Dit was nogal omslachtig zeker omdat deze petanqueclub heel wat leden telt. Dus vroegen ze aan de gemeente stromend water. "Aangezien het terrein eigendom is van de gemeente, zullen wij instaan voor de aansluiting van het stromend water. Het verbruik van het water moet betaald worden door de petanquers zelf", verduidelijkt schepen Herman Anthoons(CD&V). (MCT)