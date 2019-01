Ga voor een pop-up cursus cello

Marc Colpaert

09 januari 2019

10u31 0

Leerkracht Ann Van Hecke van de Academie van Gooik organiseert een pop-up cursus ‘cello voor iedereen’. Ze maakt het de deelnemers uiterst gemakkelijk, want je moet zelfs niet beschikken over een cello instrument om het aan te leren. De enige benodigdheden zijn 2 armen, 10 vingers en een hart voor de warme celloklanken. Er wordt door de Academie van Gooik een instrument ter beschikking gesteld. De vijf gratis lessen gaan door in Gooik en gaan van start vanaf 21 januari. Er wordt enkel een waarborg van 50 euro gevraagd voor de huur van de cello. Alle leeftijden zijn welkom, al zijn de plaatsen wel beperkt, meer info via: academie@gooik.be. MCT