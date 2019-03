Fruitig kleutercarnaval van Het Nestje trekt door de straten Marc Colpaert

17 maart 2019

Een twintigtal kleuters van de gemeentelijke kleuterschool Het Nestje uit Leerbeek trokken door de straten van hun gemeente om carnaval te vieren. De kinderen mochten in enkele grote fruitbakken plaatsnemen, die door de straten werden getrokken door een tractor.

Van daaruit gooiden ze met heel wat confetti naar de omstaanders. Zelfs een mini-Spiderman was van de partij. Het thema dit jaar was ‘Groenten en Fruit’ en dus waren sommige kleuters verkleed als banaan of anderen als een aardbei of een ander stukje groenten of fruit. Omdat de Brusselstraat afgesloten was voor het doorgaand verkeer, werd hun tocht iets wat ingekort maar dit kon geen afbreuk doen aan het plezier dat de kleuters beleefden tijdens de carnavalstoet. Nadien werd er nog een klein feestje op de speelplaats van de school georganiseerd voor de kinderen, hun ouders en grootouders.