Frietje steken bij charmezanger Bart 25 april 2018

02u54 0 Gooik Zanger Bart Declercq uit Gooik heeft ter hoogte van de stelplaats in Leerbeek zijn frituur 'De Frithalte' geopend.

Bart staat al enkele jaren op het podium als charmezanger. "Volgend jaar zal ik de tiende verjaardag van mijn carrière kunnen vieren", vertelt hij. "Zingen en entertainen zit mij in het bloed, zoveel is na al die jaren wel duidelijk. De feesttent of -zaal die niet uit de bol gaat wanneer ik er optreed, moet nog gebouwd worden. (lacht)"





En ook al heeft hij nu een eigen frituur, toch wil dat niet zeggen dat zingen nu plots naar de achtergrond verdwijnt. "De optredens gaan gewoon door", klinkt het. "Ik ga proberen om zoveel mogelijk zelf in de frituur te staan, maar dat zal natuurlijk niet altijd lukken. Eind deze maand ga ik bijvoorbeeld een weekje optreden in Turkije, maar dan houdt mijn zus Leen de frituur open."





De frituur ter hoogte van de stelplaats van De Lijn is elke dag open, behalve op zondag, maandag en feestdagen.





Specialiteiten zijn de zelfgemaakte en dagverse satés, tartaar van het huis, verse garnaal- en kaaskroketten, vol-au-vent, balletjes in tomatensaus en stoofvlees. (MCT)