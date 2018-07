Freddy en Greta zijn gouden paar 06 juli 2018

02u55 0

Freddy Van Den Bossche en Greta De Vits uit Gooik hebben hun gouden huwelijksverjaardag in feestzaal De Vos in Voorde gevierd. Ze leerden elkaar kennen op het werk in de schoenenfabriek in de Hoevestraat. Toen het bedrijf de deuren sloot, ging Freddy bij Colruyt werken. Greta vond een job als naaister bij Beka. Ze kregen samen een zoon Rudy en hebben al drie kleinkinderen. Vandaag zijn ze beiden gepensioneerd en genieten ze nog van een flinke wandeling of een ritje per fiets door het Pajottenland.





(MCT)