Frans en Jeannine zijn 50 jaar getrouwd 24 augustus 2018

Frans Pernet en Jeannine De Coster uit Gooik vierden met de hele familie hun gouden huwelijk in de zaal Trefpunt in Eizeringen.





Frans leerde zijn Jeannine kennen op een bal in Schepdaal, meer dan 50 jaar geleden. Frans was de oudste van tien kinderen en was een zefstandige bloemenkweker en zijn vrouw werkte mee in het bedrijf in Neerpede. Ze kregen twee kinderen Els en Stef en hebben tevens al vier kleinkinderen. Vandaag zijn ze nog veel te vinden in hun tuin, waar ze tal van groenten kweken om uit te delen aan de kinderen.





(MCT)